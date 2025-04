Zmora nocna

Zmora nocna to nic innego jak wizyta zmarłej lub żywej osoby, demona, ducha bądź postaci kojarzącej się nam ze śmiercią i negatywnymi emocjami. Zjawisko to pojawia się, gdy śpimy. Wiele osób uważa, że zmorą nocną jest także paraliż i bezdech senny. To uczucie porażenia mięśni we śnie z zachowaniem pełnej świadomości.

Śniący nie ma kontroli nad własnym ciałem. Nie wie też, czy otaczająca go rzeczywistość jest snem czy jawą. Postacie, które widzi, są realne, ale jakby z innego świata. Osoba ma wizje podobne do halucynacji. Czuje strach i niemoc.

Ciało staje się ciężkie, wgniata się w łóżko. Sen nie jest spokojny.

Dlaczego zmory nocne się pojawiają?

wynik emocji bądź silnego zmęczenia

skutek przeżytej traumy

symbol poprawy relacji z otoczeniem

ostrzeżenie przed problemami

