Fazy snu

W starożytności nie zdawano sobie sprawy z tego, że na sen składa się kilka cyklicznie powtarzających się po sobie faz. Był on tylko stanem relaksu i odpoczynku. Teraz, dzięki wnikliwym badaniom, wiemy więcej.

Czym jest sen?

Sen to czynnościowy stan ośrodkowego układu nerwowego, na który składają się cyklicznie następujące po sobie fazy. Zaraz po zaśnięciu występuje faza NREM (non-rapid eye movement). Sen jest wtedy najmocniejszy, a duża część procesów życiowych wycisza się. Spada ciśnienie tętnicze, zwalnia oddech i tętno, a temperatura ciała się obniża. Faza NREM trwa ok. 80-100 minut.

Po niej następuje faza REM (rapid eye movement) trwająca ok. 15 minut. Cykl ten powtarza się u osoby dorosłej kilkakrotnie w ciągu snu. To właśnie w fazie REM pojawiają się marzenia senne, czyli zjawiska przypominające halucynacje. Śniący nie widzi wyłącznie obrazów.

Czasami dochodzą do tego doznania słuchowe, zapachowe, a nawet smakowe. To wtedy śnimy o spadaniu z wysokości, o wypadających zębach, śmierci czy byciu w ciąży. Marzenia senne często dotyczą także nagości.

Zygmunt Freud o śnie

Badacze udowodnili, że sny są ściśle związane z sytuacją życiową osoby śniącej. Tematem tym zajął się np. Zygmunt Freud, który zasugerował, że odzwierciedlają one nasze pragnienia. To też sposób na pozbycie się napięć i odczuwanych lęków.

Według Freuda największymi tendencjami w człowieku są siła pożądania i zasada realizmu. Pierwsza z nich nie powinna być jednak rozumiana tylko w kontekście seksualnym, choć czynnik seksualny jest u ludzi dominujący. Walczy z nim zasada realizmu, która sprawia, że człowiek dostosowuje się do norm przyjętych w realnym świecie.

Tłumienie pożądania cielesnego prowadzi jednak do popadania w konflikt z samym sobą, co ujawnia się w naszych marzeniach sennych.

Freud wyróżnił dwie treści występujące w snach: widoczną oraz ukrytą. Do pierwszej z nich należą obrazy, jakie widzimy w marzeniu sennym. Są one jednak tylko „zewnętrzną” warstwą, która zniekształca w pewien sposób to, co jest ukryte w naszej nieświadomości.

