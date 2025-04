Niektóre sny zaskakują nas tak bardzo, że nie wiemy jak je interpretować i czy im wierzyć. Nie raz przecież śnią nam się rzeczy abstrakcyjne i mocno odrealnione. Czy warto wierzyć w sny? O odpowiedź poprosiłyśmy panią Ewę Krawczyńską – psychologa, seksuologa i psychoterapeutę.

Czy warto wierzyć w sny?

Jak się okazuje, z naukowego punktu widzenia, nie należy wierzyć snom. Gdyby jednak spojrzeć na nie z punktu widzenia wiedzy o nas samych – o naszych lękach i pragnieniach, to wówczas warto wierzyć w sny.

Mózg ludzki jest pewnego rodzaju "twardym dyskiem", który generuje różne informacje. Sen to wnioski, które umysł w stanie rozluźnienia wyciąga ze wszystkich informacji, które gromadzimy w ciągu dnia. Sny mogą więc generować różne wizje naszej przyszłości.

Jeśli podchodzimy do snów, jak do wiedzy o nas samych – o naszych lękach, pragnieniach i doświadczeniach, w takim kontekście możemy wierzyć w sny. Są one odzwierciedleniem naszej osobowości. Dają dostęp do nieuświadomionej częścią nas samych. Możemy więc je traktować, jak drogę do świadomego poznania siebie.