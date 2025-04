Sen jest krainą pełną tajemnic, mnóstwo w nim zakamarków i drzwiczek zamkniętych na kłódkę. Myśląc o śnie od razu nasuwa mi się na myśl metafora tajemniczego ogrodu, który pozostaje zawsze nie do końca odkryty dla zwiedzającego. Tak jest właśnie też z naszymi marzeniami sennymi. Nie ważne jak długo będziemy ćwiczyć się w technikach snu świadomego, sen i tak w pewnym momencie zawsze wymknie nam się spod kontroli. Nikt nie jest w stanie w pełni kontrolować świata snów, dlatego, że śniący nigdy nie mamy pełnej kontroli nad naszym mózgiem i psychiką.

Wielu ludzi uważa, że poznanie praktyk wywoływania snu świadomego, pozwoli im na odnajdywanie odpowiedzi, które normalnie pozostają poza ich zasięgiem. Faktycznie są osoby, które osiągnęły taki poziom wtajemniczenia i koncentracji, które są w stanie w zarządzać swoimi marzeniami sennymi. Zawsze istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wywoływanie snu minie się z celem, że obraz, który nam się ukaże nie będzie tak naprawdę w ogóle odnosił się do sprawy, którą pragnęliśmy rozwiązać. Z koli interpretowanie na siłę snów też nie niesie ze sobą niczego dobrego. Po pierwsze wiedzie ono tylko nas na manowce, a po drugie może pociągnąć za sobą działania, które okażą się negatywne w skutkach.

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zamiast snu symbolicznego podczas snu świadomego będziemy świadkami snu odreagowującego. Dlaczego tak się dzieje? To bardzo proste. Technika snu świadomego wymaga od człowieka osiągnięcia określonego stopnia koncentracji, tj. przed snem powinien on spróbować skupić się na jednej, określonej, interesującej go kwestii, by tym samym wywołać ją później podczas snu.

Może się jednak zdarzyć też tak, że sytuacja, która się pojawi w marzeniu sennym będzie tą, o której myśleliśmy, ale tylko i wyłącznie, dlatego że będzie sen będzie reakcją na to, co człowiek przeżywał zanim zapadł w sen. W tej sytuacji nasz sen, czy może raczej nasze wpływanie na sen okaże się całkowicie bezużyteczne.

Czy więc wpływanie na sen ma sens?

Ludzie zajmujący się tematyką snu oraz interpretacją marzeń sennych uważają, że osoba śniąca powinna poddać się całkowicie swojej podświadomości. Wpływanie na sen przynosi czasami korzyści, na przykład w przypadku leczenia depresji albo zaburzeń w zachowaniu. Jednak w normalnym przypadku znacznie lepiej jest pozostawić sen samem sobie. Istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że odnajdziemy odpowiedź na interesujące nas pytanie, gdy będziemy normalnie śnili, niż gdy zastosujemy techniki świadomego śnienia. Wymagają one od człowieka dobrego przygotowania, silnej koncentracji i zaangażowania, w rzeczywistości potrzeba lat praktyki, by faktycznie sen świadomy pojawił się w marzeniu sennym.