Życzenia to skomplikowany znak. Składanie komuś życzeń wyraża całą sympatię, jaką żywimy w stosunku do danej osoby. Jednak gdy życzenia są nieszczere, fałszywe - ujawniamy we śnie te negatywne emocje, których nie możemy ujawnić w świecie rzeczywistym. Niekiedy osoba, której składamy życzenia jest naszym alter ego - wówczas życzenia należy traktować jako wyraz naszych ukrytych pragnień, czy też marzeń.

Reklama