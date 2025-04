Żołnierz może nas bronić, ale może również nas atakować, być naszym wrogiem. W pierwszym znaczeniu będzie ucieleśnieniem tych aspektów naszej psychiki, które bronią się przed nieświadomym, tym co zepchnęliśmy, jako niewygodne w krainę zapomnienia. W drugim, żołnierz jako agresor będzie uosabiał to, z czym nie dajemy sobie rady w świecie rzeczywistym - może być symbolem postaci, która ma na nas jakiś negatywny wpływ, ale również zdarzeń, które są dla nas przykre i powodują, że źle się czujemy.Maszerujący żołnierze - jest zapowiedzią awansu; ranni żołnierze oznaczają, że śniący będzie odczuwał współczucie dla innych ludzi, które uniemożliwi mu obiektywny osąd sytuacji.

Jeżeli we śnie śniący jest żołnierzem - jeżeli we śnie osoba śniąca jest żołnierzem to znak, że sprosta ona własnym oczekiwaniom moralnym.