Zwłoki mogą być symbolem wypartych do podświadomości rzeczy przykrych, których nie chcemy widzieć. One jednak są i zatruwają nas od środka, powodują, iż nasze życie pełne jest nierozwiązanych spraw, które wpływają na nas negatywnie.Jeśli zwłoki te są osoby, którą znamy - sen ten obrazuje napięcie, jakie związane jest z tą osobą. Być może coś niedobrego dzieje się nią, a sen jest jakby obrazem sytuacji, w której funkcjonujemy na co dzień z tą właśnie osobą.

