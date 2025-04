Zmarszczki - poprzez taki obraz, podświadomość komunikuje nam, iż to co robimy, bardzo źle wpływa na naszą psychikę, pozbawia nas energii, sprawia, że czujemy się staro. Jeśli widzimy zmarszczki u osoby młodej, którą znamy - martwimy się o nią. Sen ten można również tłumaczyć jako wyraz niechęci, agresji skierowanej ku tej osobie. Interpretacja zależy od innych symboli występujących we śnie oraz atmosfery marzenia sennego.

