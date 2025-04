Zemsta i tłumione, negatywne uczucia znajdują odbicie w naszych snach. Gdy powtarzają się one stosunkowo często, świadczy to o ich potężnej, destrukcyjnej mocy. Lepiej dla nas by było, gdybyśmy je ujawnili w rzeczywistym świecie - oczywiście nie chodzi tu o zemstę, ale o uporządkowanie swoich emocji.

