Zasłona jest odsuwaniem się od problemów, spraw, które w jakiś sposób są dla nas przykre lub trudne, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Przy interpretacji tego snu należy się przyjrzeć temu, co jest przez nas zasłaniane - czy jest to przedmiot czy jakaś osoba, gdyż w tym właśnie będzie zawierał się klucz do zrozumienia marzenia sennego.

