Zapadać się to znak, który wyraża naszą bezsilność wobec wydarzeń ze świata rzeczywistego, na które nie mamy wpływu, co doprowadza nas do wściekłości. Sen o zapadaniu symbolizuje ogromne napięcie, w którym na co dzień żyjemy - zapadanie, to jakby odcięcie się od problemów, chęć zniknięcia, chociaż na chwilę, aby odpocząć od tego wszystkiego. Zapadanie w niektórych wypadkach związane jest z samopoznaniem - zapadamy się w głąb siebie, zapadamy się pod ziemię (w podświadomość), by stanąć oko w oko z naszymi demonami, które wyparliśmy z naszej świadomości.

