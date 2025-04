Zakochać się w pierwszym znaczeniu to sen o miłości - może być obrazem silnych uczuć, rzeczywistego zakochania się. W drugim znaczeniu może wyrażać naszą tęsknotę za prawdziwą miłością - w świecie zewnętrznym brakuje nam uczucia lub też czujemy się niekochani - we śnie zatem marzymy, przeżywamy na swój sposób stan, do którego tęsknimy.

