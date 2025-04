Zabłądzić to sen, który wyraża naszą niepewność jutra, brak celu w życiu, lub też zagubienie. Śni się wówczas, gdy czujemy wokół siebie pustkę, nie wiemy co mamy dalej robić w życiu, czujemy się w nim niepewnie. Gdy pytamy kogoś o drogę, oczekujemy pomocy, mamy nadzieję, że ktoś w świecie rzeczywistym wskaże nam, jak mamy postępować. Może również oznaczać przełamywanie strachu przed innymi ludźmi, otwieranie się na nich. Wstydzimy się kogoś zapytać o drogę - ujawnia się nasza nieśmiałość, wycofanie się z kontaktów z ludźmi i nieufność w stosunku do nich.

