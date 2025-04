Zabijanie we śnie oznacza, że podświadomie odczuwamy nienawiść wobec jakiejś osoby. Wróży to liczne kłótnie i nieporozumienia.Zabijamy osobę, która jest nam w jakiś sposób bliska - nosimy w sobie duży ładunek agresji, relacje z tą osobą i towarzyszące temu uczucia źle wpływają na naszą osobowość, a tłumione sieją spustoszenie w naszym wnętrzu, pozytywną stroną takiego snu jest fakt uświadomienia sobie negatywnych emocji.

Zabijamy osobę nieznaną - nasza świadomość tak ocenzurowała i wyparła negatywne uczucia, że nawet we śnie nie potrafimy albo nie chcemy określić tożsamości osoby, której nie lubimy, dlatego pozornie jest ona dla nas nieznana, osoba nieznana może również ucieleśniać część nas samych, której nie lubimy, spychamy do podświadomości, zabijamy w sobie, osoba taka może również symbolizować jakieś przykre zdarzenia z naszej przeszłości, do których nie chcemy wracać i których próbujemy jak najszybciej zapomnieć.