Zabawa w snach dorosłych osób zabawa jest powrotem do świata dziecięcego, w którym czujemy się pewnie i bezpiecznie. Poprzez zabawę we śnie oswajamy się również ze sprawami, które do tej pory były dla nas nieznane lub trudne. Ważna jest postać z którą się bawimy we śnie.Zabawa, która kończy się kłótnią - jesteśmy niedojrzali i infantylni w zachowaniu, podświadomość komunikuje nam w ten sposób, iż czas wreszcie popracować na swoimi relacjami z otoczeniem, stać się bardziej wyrozumiałym, dojrzalszym.

Zabawa z dzieckiem - nawiązanie kontaktu ze swoim wewnętrznym głosem.

Zabawa z osobą dorosłą - poprzez zabawę wyrażamy uczucia, jakie żywimy do tej osoby.