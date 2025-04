Wymioty to znak, którego interpretacja wymaga dużej uwagi. Gdy śnimy, że wymiotujemy po jedzeniu, przy interpretacji, należy w pierwszej kolejności, zwrócić uwagę na potrawę, którą zjedliśmy. Jest ona bowiem kluczowym elementem, który wyjaśni nam istotę snu. Gdy wymiotujemy na widok jakiejś osoby, świadczy to o tym, że ma ona na nas negatywny wpływ, między nami, a tą osobą panują negatywne relacje.Wymioty w snach kobiet - są to przedmioty będące symbolem fallusa, sen taki świadczy o głęboko skrywanej niechęci do mężczyzn, swego partnera, związku w którym żyje osoba śniąca.

Reklama

Wymioty w snach mężczyzn - sen taki świadczy o kompletnym braku akceptacji własnej męskości, a jeśli przedmiot nawiązuje swą symboliką do sfery kobiecości, jest obrazem agresji skierowanej przeciwko kobietom, w niektórych przypadkach przeciwko matce.