Wspinaczka symbolizuje dążenie do celu, nasze ambicje, cele jakie sobie zaplanowaliśmy.Wspinamy się bez przeszkód - potwierdzenie słuszności obranej przez nas drogi, podświadomość utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy jest słuszne i osiągniemy założone cele.

Reklama

Wspinanie sprawia nam trudność - jest to sygnał, iż podążamy w niewłaściwym kierunku, robimy coś wbrew sobie, postępujemy niewłaściwie; sen taki może oznaczać również, że nasz wybór jest słuszny i jeśli się nie poddamy przeciwnościom losu, dojdziemy do wyznaczonego celu.