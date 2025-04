Wojsko oznacza, że nasze życie jest zbyt skoszarowane, ufamy temu, co można wytłumaczyć racjonalnie, zaniedbując sferę emocjonalną i uczuciową. Wojsko może być również zapowiedzią jakiegoś konfliktu. W tym wypadku we śnie mobilizujemy jakby swoje siły i przygotowujemy się do starcia z przeciwnikiem.

