Władza to symbol skomplikowany, który należy rozpatrywać z wielu stron. Sen, w którym wyposażeni jesteśmy we władzę, może wynikać z naszych kompleksów. Na co dzień nie jesteśmy przebojowi, brakuje nam pewności siebie, czujemy, że moglibyśmy być inni, ale brakuje nam śmiałości, aby się zmienić. Sen o władzy może wynikać również z bezsilności. Jesteśmy pozbawieni wpływu na ważne dla nas sprawy. Śniąc o tym, że mamy władzę, załatwiamy po swojemu owe sprawy, tak jakbyśmy chcieli, aby zostały one załatwione.

