Winogrona symbolizują w marzeniu sennym ofiarę, pokutę, pożądanie, miłość.Jeść kwaśne winogrona - mieć poczucie winy, wyrażać żal za swoje postępowanie, potrzeba przeproszenia kogoś za wyrządzone krzywdy.

Reklama

Zrywać, jeść winogrona - jeśli we śnie robimy to z kimś, wyrażamy w ten sposób swoje uczucia w stosunku do danej osoby, jeśli robimy to sami - to znak, że brakuje nam miłości, drugiej połówki, jedzenie i zrywanie winogron może być również ocenzurowanym przez świadomość symbolem aktu seksualnego.