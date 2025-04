Welon najczęściej pojawia się w snach kobiet. Zasłaniamy nim twarz, ponieważ boimy się i nie chcemy pokazywać swojego prawdziwego oblicza. Welon jest także ucieleśnieniem naszej tęsknoty za prawdziwą miłością, prawdziwym uczuciem, ale także pewnej bierności - czekanie bowiem, aby ktoś za nas coś zrobił, nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Ktoś podnosi nam welon - przygotowujemy się we śnie do pójścia o krok dalej - jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania, zmiany swego nastawienia względem siebie i innych.

Noszenie welonu - oznacza samotność.

Rzucać welonem - odrzucenie przez ukochanego, rozstanie z nim.

Złapać welon - szansa na prawdziwą miłość.