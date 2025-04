Uwięzionym być to znak, że w naszym życiu obecne są napięcia i lęki. Być może jest to jeden problem, być może kilka spraw, z którymi nie możemy sobie poradzić. Zdenerwowanie, w jakim na co dzień żyjemy, przejawia się w snach, kiedy ktoś nas więzi - czyli pozbawia normalnej aktywności. Pozbawia, a jednocześnie daje, ponieważ w więzieniu zmieniamy perspektywę spostrzegania siebie i otoczenia - mamy możliwość wyciszenia się, spojrzenia na pewne sprawy z dystansu. Więzienie może być również symbolem osoby, która w świecie rzeczywistym przytłacza nas, pozbawia nas naszej tożsamości, ma na nas zbyt duży, negatywny wpływ.

