Uszy symbolizują słuchanie, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną - czyli umiejętność wsłuchiwania się we własne emocje, rozmowy z samym sobą. Jeśli we śnie nie słuchamy, to znaczy, że utraciliśmy zdolności komunikowania się ze światem zewnętrznym, nie zauważamy potrzeb innych ludzi, jesteśmy egocentryczni i egoistyczni.Ciągnąć kogoś za ucho - domagamy się wysłuchania, zauważenia.

Ciągnąć siebie za uszy - robimy coś wbrew sobie.

Przekłute ucho - uzależnienie od kogoś, uległość, brak pewności siebie, podatność na wpływy innych.