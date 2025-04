Upokorzenie można interpretować jako powrót do pierwotnego uczucia lęku, uczucia na pierwszy rzut oka irracjonalnego, co zbliża nas do poznania siebie i najgłębszych warstw naszej psychiki.Sen, w którym ktoś nas upokarza wynika po części z podświadomej chęci ukarania siebie za czyny, czy to rzeczywiste, czy też wymyślone.

