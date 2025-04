Tron ucieleśnia wszystko to, co związane jest ze sferą męską, spostrzeganiem męskości, ojcostwem, autorytetem.Czarny tron - symbol Krainy Cienia, pierwotnej mocy, sił drzemiących w podświadomości.

Czerwony tron - uleganie pożądaniu, silnym seksualnym uczuciom, przy interpretacji tego symbolu należy zwrócić uwagę na postać siedzącą na tronie, gdyż to do niej skierowane są te uczucia, niekiedy jest ona naszym alter ego, wówczas oznacza to miłość własną, narcyzm.

Zasiadać na tronie - potrzeba dominacji, rządzenia, poczucie (często złudne) własnej nieomylności

zasiadanie na tronie oznacza również zmianę w spostrzeganiu swego otoczenia, rozwój, nawiązanie kontaktu ze swoją nadświadomością.