Taniec można go interpretować jako odrodzenie, nabycie nowych cech, poznanie siebie. Symbolika tańca nawiązuje również do obszaru seksualności i płodności. Będzie on więc symbolem miłości fizycznej, wyrażeniem uczuć. Taniec może być również wyrazem naszej bezsilności wobec wydarzeń, na które nie mamy wpływu.Widzimy jak tańczą inni, a sami nie uczestniczymy w tańcu - brak nam pewności siebie, być może nie akceptujemy własnego ciała, mamy niską samoocenę, boimy się wykazać aktywnością, jesteśmy bierni, jakby bez ruchu.

