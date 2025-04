Ślepota oznacza, że zupełnie straciliśmy kontakt z naszym wnętrzem, skupiliśmy się wyłącznie na rozumowym spostrzeganiu świata, zatracając dziecięcą świeżość spojrzenia. Aby odzyskać spojrzenie musimy się wsłuchać w siebie, we własne prawdziwe potrzeby, odrzucić to, co czyni nas ślepymi. Stajemy się ślepi we śnie również po to, aby nie dostrzegać czegoś, co jest dla nas przykre.

Osoba ślepa - ucieleśnienie naszych cech osobowości, których nie chcemy widzieć; może być również naszym alter ego - przedstawia nas samych, a my mamy możliwość spojrzenia na siebie z boku i wyciągnięcia właściwych, dobrych dla nas wniosków.

