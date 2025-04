Ściganie to znak płynący z naszego wnętrza. Podświadomość mówi nam, że ściganie się z innymi przez całe życie, stawianie sobie coraz poprzeczki coraz wyżej nie jest to dla nas dobre - coś ważnego tracimy poświęcając czas na ciągłe udowadnianie, że jesteśmy gotowi do poświęceń w imię nie wiadomo czego.

