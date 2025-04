Syn pojawia się w naszym śnie wówczas, gdy intensywnie o nim myślimy, gdy przeżywamy jakieś problemy z nim, lub gdy on ma jakieś kłopoty, a my nie możemy mu pomóc. Być może klucz do rozwiązania konfliktowej sytuacji tkwi właśnie w tym, co śnimy, może czujemy podświadomie to, czego oczekuje od nas nasz syn, ale z różnych powodów nie chcemy się do tego przyznać. Syn śni się również przed jakimiś ważnymi wydarzeniami, które mają nastąpić w jego życiu - wówczas jest to wyraz naszej troski o niego.

