Sennik ślub - znaczenie snu o ślubie

Ślub we śnie jest według sennika wyrażeniem skrytych pragnień, nie tylko tych dotyczących idealnego partnera. Często jest to związane życiem zawodowym, w którym chcesz się rozwijać i wspinać się po szczeblach kariery. Ślub we śnie pojawia się także przed rzeczywistym ślubem, gdy oswajasz się z tą myślą i przygotowujesz się do tego wydarzenia.