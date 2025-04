Skóra to symbol wewnętrznego dojrzewania, życiowej przemiany i gotowości do zmian.Widok łuszczącej się skóry - to znak, iż zmienia się nasze pojmowanie świata - czyli zrzucamy starą, niewygodną skórę, a na jej miejsce powstaje lepsza, zdrowsza, nowsza.

