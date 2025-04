Skarpetki to symbol naszych kontaktów ze światem zewnętrznym oraz relacji z otoczeniem. Mogą również oznaczać naszą niepewności w poruszaniu się po świecie, zahamowania, dystans do otaczającego świata.Zakładanie skarpetek - wycofanie się do świata marzeń, strach przed światem zewnętrznym, niepewność.

Zdejmowanie skarpetek - otworzenie się, pozbycie się zahamowań, nabycie pewności siebie.