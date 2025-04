Skarby symbolizują to, co dla nas najważniejsze i to, czego nam brakuje.Szukanie skarbów - poszukiwanie i poznawanie siebie.

Zgubienie skarbu - podświadomie to czujemy, ale boimy się lub też nie chcemy się do tego przyznać.

Znalezienie skarbu i radość z tym związana - odnalezienie części siebie, radość ze spełnienia, sen taki może również świadczyć o rozwoju i wspinaniu się na wyższe szczeble duchowości.