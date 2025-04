Skała oznacza trudności i przeszkody, jakie napotykamy w świecie zewnętrznym. Wiąże się również z symboliką kamienia - jako ucieleśnienie męskości. W tym wypadku w snach kobieta skała może przedstawiać stosunek do mężczyzn - pełen lęku i grozy. Skała może być również symbolem domu - a zatem jej znaczenie w tym sensie będzie nawiązywało do tego wszystkiego, co związane jest z naszymi emocjami, uczuciami - skamieniałymi, niedostępnymi dla nas i dla otoczenia.

