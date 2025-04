Sidła symbolizują podstęp, o którym do końca nie będziesz zdawał sobie sprawy.Widzieć sidła - nasza podświadomość komunikuje nam, abyśmy nie podejmowali się jakiegoś działania

prawdopodobnie chodzi o to, iż ktoś nam oferuje coś z pozoru atrakcyjnego, kuszącego, jednakże są to tylko pozory, bo tak naprawdę stracimy na tym, zarówno w sensie materialnym jak i fizycznym.

Wpaść w sidła - problem, sytuacja, w którą się wplątaliśmy i nie możemy znaleźć wyjścia.