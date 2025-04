Sen inicjacyjny to sen, w którym znajdujemy się po raz pierwszy w nowej sytuacji, w nowej roli, gdzie możemy poznać swoje nowe uczucia, emocje i sposoby radzenia sobie z nimi. Do snów inicjacyjnych należą sny erotyczne, o śmierci, narodzeniu dziecka, ciąży, pełnieniu odpowiedzialnych funkcji. Sny takie mają wprowadzić nas w nieznany nam dotąd świat, oswoić go, przygotować nas do nowej roli, zmienić naszą osobowość.

Reklama