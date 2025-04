Sąd to znak, którego znaczenie jest uzależnione od osoby, która o nim śni. Bardzo często występuje jako znak, który uosabia wyrzuty sumienia.Widok gmachu sądowego - wskazuje, że śniący niepotrzebnie martwi się na jawie.

Skazanie przez sąd - znaczy, ze śniącemu coś ciąży na duszy.

Jeśli śni się o być postawionym przed sądem - to oznaka jego słabostek charakteru, które na co dzień mogą pozbawiać go radości życia.