Mężczyzna w śnie może ukazywać się pod różnymi symbolami. O jego obecności w marzeniu sennym świadczy kolor czerwony, ogień, długie, spiczaste przedmioty, zwierzęta (byk, kozioł, koń) oraz rośliny. Mężczyzna w śnie symbolizuje wszystko to, co jest świadome. Sprawdź, co mówi sennik!

Mężczyzna w snach kobiet - może być obrazem mężczyzny, jaki noszą w sobie.

- może być obrazem mężczyzny, jaki noszą w sobie. Mężczyzna w snach mężczyzn - podświadomie odczuwasz, że mógłbyś coś w sobie jeszcze zmienić.

- podświadomie odczuwasz, że mógłbyś coś w sobie jeszcze zmienić. Jeśli młoda dziewczyna spotka w śnie mężczyznę - znak, że będzie musiała poczekać na swoją wielką miłość.

- znak, że będzie musiała poczekać na swoją wielką miłość. Jeśli kobieta jest bita w śnie przez mężczyznę - w życiu na jawie będzie bardzo ją kochał.

- w życiu na jawie będzie bardzo ją kochał. Gruby mężczyzna - poznasz mężczyznę, który sprawi, że twoje życie będzie usłane różami.

- poznasz mężczyznę, który sprawi, że twoje życie będzie usłane różami. Łysy mężczyzna - bogactwo i uznanie.

Obraz mężczyzny występuje w snach kobiet i mężczyzn, ale w zależności od płci śniącego odczytuje się go inaczej. Nie jest to nic dziwnego. Płeć także odgrywa istotną rolę w interpretacji snów.

Postać mężczyzny najczęściej łączy się z archetypem mędrca, człowieka rozumnego i świadomego. Jest on tą siłą, która przewodzi, jest silna i kojarzy się z bezpieczeństwem oraz stabilnością. Kobieta to wrażliwość, emocje i opiekuńczość. Takie ujęcie sprawy jest istotne, gdy dokonujemy analizy snu.

Postać mężczyzny w śnie kobiety z reguły ma aspekt seksualno-erotyczny. Łączy się z namiętnością oraz uczuciem, którego śniąca doświadcza. Może też odczuwać jego brak i za nim tęskni.

Mężczyzna w śnie kobiety odgrywa szczególną rolę, dlatego że często łączy się on bezpośrednio z jej życiem rzeczywistym, prywatnym.

Może śnisz o tym, którego pragniesz, ale boisz się mu wyznać swoje uczucia? Często kobieta śni o swoim wybranku, o swoim obecnym partnerze. Jeżeli śni jej się np., że ukochany ją bije, zadaje jej ból, to znak, że w rzeczywistości kocha ją bezgranicznie.

Wszelkie fantazje erotyczne we śnie odgrywają istotną rolę. Oznaczają braki w rzeczywistości i nieporozumienia. Kobieta nie powinna ignorować obrazu swego kochanka we śnie. Może on mieć bowiem istotny wpływ na ich relację.

Dla mężczyzny ten symbol określa jego sposób postrzegania samego siebie w kontakcie z innymi ludźmi, nie tylko mężczyznami, ale i w kontakcie z otoczeniem. Symbol ten najczęściej bezpośrednio odnosi się więc do osoby śniącego – do jego cech charakteru czy też wyglądu zewnętrznego.

Jest jasną informacją, że istnieją takie obszary, z których mężczyzna nie jest zadowolony i chciałby je zmienić. Często rzeczy te nie są uświadomione. Są spychane na krańce naszej świadomości, a mają ogromny wpływ na komfort psychiczny śniącego.

Obraz mężczyzny może mieć wielorakie znaczenie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób prezentuje się on we śnie. Młody mężczyzna z reguły wiąże się z silnym pociągiem seksualnym, który odczuwa śniący, a który ukrywa przed samym sobą.

Możliwe, że w życiu spotkaliśmy kogoś, kto bardzo się nam podoba, ale nie chcemy sami przed sobą się do tego przyznać. Z drugiej strony może to także oznaczać, że hamujemy swoje żądze i nie pozwalamy sobie na okazywanie namiętności.

Drzemią w nas siły erotyczne, które nie mogą znaleźć ujścia, ponieważ sami je blokujemy albo też z powodu braku osoby, z którymi moglibyśmy je dzielić.

Postać starszego mężczyzny to najczęściej symbol rozumu i rozsądku, dobrej rady. Spotkanie go we śnie z reguły zapowiada rozwiązanie konfliktów czy też trudnych sytuacji, które nie pozwalają nam odetchnąć.

Gruby mężczyzna symbolizuje miłość prawdziwą i szczęśliwą. Oznacza, że spotkasz na swojej drodze osobę, która będzie starała się spełniać twoje życzenia, będzie ci wierna i oddana. Wasza znajomość zaś będzie pełna namiętności i zaufania.

Przyśnił ci się wysoki mężczyzna? Miej się na baczności! Twój wewnętrzny głos podpowiada ci, że kierowanie się w życiu wyłącznie zdrowym rozsądkiem nie jest dobrym rozwiązaniem. Możliwe, że twoje życie jest za bardzo poukładane, zbyt zorganizowane, nie ma w nim miejsca na uczucie i spontaniczność.

Żyjąc w taki sposób nie można być szczęśliwym, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego na co dzień sprawy. Jednak już niskiego mężczyznę należy odczytywać inaczej. Symbol ten odnosi się bezpośrednio do naszej samooceny.

Niski mężczyzna to niskie poczucie własnej wartości. Podświadomie zdajesz sobie sprawę z tego, że zbyt krytycznie oceniasz siebie i wszystko, co robisz, ale nie potrafisz tego zmienić.

To niskie poczucie wartości może odnosić się do wielu sfer – zawodowej, prywatnej czy też erotycznej. Uświadom sobie, co najbardziej denerwuje cię w sobie samym. To pozwoli ci podnieść swoją wartość i uwierzyć w siebie.

