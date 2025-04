Sennik dąb - co oznacza, kiedy śni się dąb?

Dąb jest symbolem siły i wielkości, ale co oznacza, kiedy pojawia się w snach? Okazuje się, że często odwołuje się on do sfery seksualnej człowieka i wskazuje na jego potrzeby w tym zakresie. Może śnić się na wiele sposobów - możesz go ścinać, chronić się pod nim lub spacerować obok niego. Co to oznacza?