Zgubienie butów we śnie ma wiele znaczeń. Może być interpretowane jako ostrzeżenie przed przeszkodami, kłopotami, z którymi trzeba będzie się zmierzyć.

Może też symbolizować zagubienie wewnętrzne, nieumiejętność podjęcia ważnej decyzji, brak przygotowania do zmiany lub wręcz strach przed wykonaniem kroku naprzód.

Jeśli we śnie szukasz butów, może to oznaczać, że w prawdziwym życiu poszukujesz rozwiązania problemu lub sytuacji, w której jesteś. Być może chcesz coś zmienić, znaleźć nową drogą, lecz jeszcze nie masz pomysłu, jak zacząć lub w którym kierunku pójść.

Szukanie butów we śnie może symbolizować potrzebę zmiany środowiska, pracy, partnera, lub bardziej metaforycznie - wyzwolenia się z konwenansów społecznych i kulturowych. Ważne, czy poszukiwania butów we śnie kończą się sukcesem. Jeśli tak, oznacza to, że jesteś bliski osiągnięcia celu, na którym ci zależy.

Sen o kupowaniu butów może oznaczać nadejście korzystnej obietnicy od kogoś. Może też wyrażać potrzebę zmiany, czegoś nowego, świeżego i interesującego.

Kupowanie butów we śnie to także potrzeba przeniesienia się gdzieś. Być może marzysz o wyprowadzce albo chcesz wyruszyć w podróż kamperem.

fot. Sennik: kupować buty/Adobe Stock, MoustacheGirl

W niektórych interepretacjach buty we śnie są związane z seksualnością. Według Zygmunta Freuda buty są symbolem żeńskim organów płciowych.

Chodzenie w butach może oznaczać, że nie przywiązujesz wagi do sfery seksualności. Lekceważysz ją, a przez to odczuwasz niespełnienie i frustrację.

Nowe buty we śnie to dobry znak. Zapowiadają powodzenie, sukces zawodowy, poprawę sytuacji finansowej lub miłą niespodziankę. To też symbol dalekiej, zwykle zagranicznej podróży.

Brudne buty we śnie to zły znak lub ostrzeżenie przez zbliżającymi się kłopotami. Musisz zachować czujność, przyglądać się nadchodzącym sytuacjom oraz ludziom, którzy cię otaczają.

Buty zimowe we śnie to zapowiedź trudności w życiu osobistym. Jeśli we śnie ktoś nosi nasze buty zimowe - to wróżba odejścia od niego bliskiej mu osoby.

Być może chcesz "otulić się" ciepłem, potrzebujesz bliskości albo brakuje ci relacji z kimś.

Sen o butach nie do pary to symbol zagubienia w sytuacji, ale też frustracji z powodu dokonanych wyborów. Być może stoisz przed wyborem jednej z dwóch dróg, lecz nie wiesz, co zrobić. Dokładnie przyjrzyj się okolicznościom, by podjąć właściwą decyzję.

Gdy widzisz we śnie buty dziecięce, oznacza to rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. Niewykluczone, że trzeba będzie wszystko zacząć budować od małych kroków, lecz efekt końcowy będzie tego wart.

Dziecięce buty mogą też zapowiadać rozpoczęcie budowy domu, małżeństwo lub ciążę w rodzinie.

fot. Sennik: buty dziecięce/Adobe Stock, altanaka

Gdy śni ci się dużo butów oznacza to, że stoisz przed ważnym wyborem życiowym, lecz nie wiesz co wybrać. Przytłacza cię sytuacja, w której musisz kategorycznie wybrać jedna drogę, jednocześnie odrzucając pozostałe możliwości. Potrzebujesz czasu, by zastanowić się i dokonać właściwego wyboru.

Buty na obcasie lub szpilki we śnie oznaczają silną manifestację kobiecej strony twojej osobowości. To raczej dobry omen, a może być też sygnałem, że potrzebujesz wzmocnienia pewności siebie, marzysz o męskiej adoracji, utwierdzenia się w przekonaniu o własnej atrakcyjności.

Jeśli mężczyzna śni o butach na obcasie można to interpretować jako świadome lub nieświadome odrzucenie kobiecej strony swojej osobowości, albo frustrację z powodu trudnych relacji z kobietami.

Buty sportowe we śnie oznaczają potrzebę wolności, swobody, wyzwolenia, chęć ucieczki od dotychczasowego życia i jego ograniczeń. Mogą być też dobrą wróżbą, zapowiadającą sukces podjętych przez ciebie przedsięwzięć.

fot. Sennik: buty sportowe/Adobe Stock, rh2010

Zniszczone buty to ostrzeżenie przed nadchodzącymi trudnościami lub kłopotami. Zachowaj ostrożność, bardziej niż zwykle dbaj o zdrowie, ponieważ sen może zwiastować nadejście choroby.

Białe buty we śnie to zapowiedź pozytywnych zmian w życiu, rozpoczęcie nowego rozdziału zawodowego lub prywatnego. Może być zmiana pracy, nowa miłość, zmiana stanu cywilnego, daleka podróż lub spełnione marzenie.

Sen o czerwonych butach oznaczają pasję, namiętność, pożądanie i miłość, jednak zwykle... do osoby niedojrzałej.

Czerwień jest wyrazem seksualności i często oznacza niespełnione potrzeby - nie tylko w sferze intymnej, ale także w innych obszarach życia.

Czarne buty we śnie to zwiastun choroby. Ostrzeżenie przed popadnięciem w kłopoty z powodu oszustwa.

Chodzenie bez butów - symbol własnej seksualności jako czegoś grzesznego oraz wstydliwego. Bose stopy są znakiem nagości.

Wiązać buty - znak, że należy pójść dalej, sygnał do odbycia podróży. Może również oznaczać strach przed pożądaniem i ujawnieniem prawdziwych pragnień.

Zakładać buty - niepewność, obawy i lęki. Zakładanie butów we śnie może również symbolizować stosunek seksualny.

Chodzenie bez butów z uczuciem radości - według sennika, to akceptacja własnej seksualności.

Widzieć buty - czeka cię ciężki okres, będziesz mieć dużo pracy.

Wkładać stare buty - twoje życie będzie pozbawione sukcesów. Przed tobą choroba i kłopoty. Zniszczone buty to w senniku również symbol cudzołóstwa.

Za ciasne buty - na drodze do celu będziesz musiała pokonać wiele przeszkód. Ktoś cię prześladuje.

Czyścić buty - przed tobą dobre zarobki.

Naprawiać buty - problemy z majątkiem.

Nieść buty na ramieniu - według sennika, to oznaka rychłego zerwania zaręczyn.

Odnaleźć zgubiony but - niebawem poznasz ciekawą i godną zaufania osobę.

Odnaleziony but jest nieuszkodzony - nowa znajomość przerodzi się w prawdziwą przyjaźń.

Odnaleziony but jest uszkodzony - szybko przejrzysz na oczy i dostrzeżesz, jaka faktycznie jest ta nowo poznana osoba.

But z cholewą - twoja droga do celu będzie bardzo kręta i pagórkowata.

Dziurawe buty - brak perspektyw rozwoju i możliwości poprawy własnego statusu społecznego.

