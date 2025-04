Reanimacja to motyw, który pojawia się najczęściej we śnie, w którym jesteśmy świadkami jakiegoś wypadku lub też sami w nim uczestniczymy. Symbol ten ma podobne znaczenie w przypadku, gdy nas reanimują lub my kogoś reanimujemy.Ktoś nas reanimuje - osoba bliska martwi się o nas, mocno przeżywa nasze problemy, próbuje nam pomóc, jednakże my zachowujemy się biernie, nie zauważamy tego, jesteśmy jak gdyby martwi, nieożywieni, stąd próba wskrzeszenia.

My reanimujemy kogoś - jeśli jest to ktoś nam bliski świadczy to o tym, że chcemy mu pomóc, martwimy się o niego, a czujemy, że nasze zainteresowanie rozbija się o mur obojętności, zniechęcenia i bierności.