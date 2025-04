Rak oznacza powrót do stanu pierwotnego, cofnięcie się w pewnych zachowaniach, lub też zagłębienie się we własną psychikę w celu samopoznania. Może również symbolizować wycofanie się z wydarzeń, sytuacji pochodzących ze świata zewnętrznego. Na przykład jesteśmy w jakimś związku, który chcielibyśmy zakończyć. Rak bywa także symbolem zemsty albo wrogiego stosunku do otaczającej nas rzeczywistości.Widzieć raka - możliwe, że będziesz musiał zmierzyć się z przejściowymi problemami w interesach.

Złapać raka - Twoja praca zostanie nagrodzona.

Jeść raka - Twoja sytuacja materialna znacznie się poprawi.

Chorować na raka - ktoś pragnie Twojej zguby.