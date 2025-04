Powietrze pojawia się pod postacią wiatru lub trudnego do określenia poczucia przestrzeni. Powietrze jako aspekt męski będzie we śnie symbolem aktywności, zdecydowania, energii, płodności. Jego pojawienie się we śnie oznacza również, że aspekt męski i żeński są w stanie względnej równowagi, wzajemnie się uzupełniają. Symbol powietrza nawiązuje również do naszego intelektu i do tego, w jaki sposób jest przez nas postrzegany świat.

