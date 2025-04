Pomnik symbolizuje przeszłość i jej wpływ na życie teraźniejsze oraz przyszłość. Niezwykle ważnym elementem jest materiał z którego zbudowany jest pomnik oraz to, co przy nim robimy.Składanie kwiatów przed pomnikiem - nadmierne przywiązanie do zdarzeń z przeszłości, które zbyt mocno wpływają na nasze zachowanie - czcimy przeszłość, jest ona dla nas czymś ważnym, ale nie dbamy o teraźniejszość i przyszłość.

Zburzenie pomnika - odcięcie się od przeszłości, chęć zapomnienia o niej i to w sposób radykalny.