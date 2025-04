Pokój symbolizuje aspekty przez nas wyparte, niewygodne, raniące, do których ciężko jest wracać. Przy interpretacji należy zwrócić uwagę na to, co znajduje się w piwnicy, gdyż rzeczy - symbole tam zgromadzone - wiele powiedzą o naszej nieświadomości i o tym, co chowamy przed reprezentuje nasze nastawienie do świata zewnętrznego.Widzieć pokój - zapowiedź radosnego okresu w Twoim życiu.

Reklama

Być pokojowym - niebawem spotkasz się z bliską Ci osobą.