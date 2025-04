Park przedstawia naszą podświadomość oraz to, co jest dla nas nieznane i tajemnicze. Uosabia on także naszą tęsknotę za chwilą tylko dla siebie, kiedy nie będziemy musieli zajmować się pracą i troskami innych.Spacer po parku, wśród drzew - poznawanie obszarów nieświadomości, oswajanie się z nieznaną stroną własnej osobowości to, co spotkaliśmy w parku (postacie, zwierzęta), reprezentuje różne części naszej osobowości, które pokazują nam swoje oblicze.

Reklama

Widzieć park - znajdziesz się w otoczeniu bardzo wpływowych i bogatych osób.