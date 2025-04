Paczka bardzo często występuje jako symbol seksualny. Zwróć uwagę na to, co się w niej znajduje.Dostawać paczkę - czekać na jakąś ważną wiadomość, lub jakieś wydarzenie, istotna jest zawartość paczki, gdyż to ona będzie decydująca przy interpretacji marzenia sennego.

Reklama

Przygotowywać paczkę - przygotowywać się na coś ważnego, porządkować swoje sprawy, pakować je, aby się ich pozbyć.

Wręczać komuś paczkę - ofiarowywać komuś coś cennego dla nas lub wyrażenie uczuć, jakie żywimy do danej osoby.

Otrzymać paczkę pocztą - będziesz mieć powodzenie w interesach.

Dostać pustą paczkę - będziesz mieć kłopoty w interesach.

Reklama

Otrzymać paczkę ze złotem - w niedalekiej przyszłości osiągniesz wielki sukces.