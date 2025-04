Oszust jest uosobieniem postaci ze świata realnego, która rzeczywiście nas oszukała. Może być również postacią z Krainy Cienia. W tym znaczeniu jest jakby kusicielem, przedstawia nam fałszywą wizję tego, co by było, gdybyśmy na coś się zdecydowali - wykorzystuje nasze rozterki i wahania, by do głosu doszła nasza popędowa strona osobowości, byśmy w swych decyzjach nie kierowali się rozumem.Zostać złapanym na oszustwie w interesach - powodzenie w sferze zawodowej.

Mieć do czynienia z oszustką - będziesz mieć romans.