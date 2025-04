Ojciec reprezentuje autorytet, władzę i męską miłość. W snach kobiet jest obrazem ich wewnętrznego Animusa. Z obrazem ojca załatwiamy we śnie sprawy, których z różnych powodów nie zdołaliśmy załatwić w sferze świadomej, prowadzimy z nim rozmowę, oczekujemy wsparcia albo pomocy. To w jaki sposób widzimy ojca, w jakim sensie go odbieramy, obrazuje nasz stosunek do niego i nasze relacje z nim.

Widzieć własnego, żyjącego ojca - chcesz zrobić coś, co może sprowadzić hańbę na Ciebie i Twoich bliskich.

Widzieć swojego zmarłego ojca - otrzymasz pomoc w najważniejszym momencie.