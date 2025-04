Oczy we śnie to symbol jasnowidzenia, miłości, uczucia oraz charakteru i duszy.

Czarne oczy - spryt połączony z duszą chytrości.

Niebieskie oczy - uosobienie tego, to co na górze, a zatem tego, co jest święte, wyższej świadomości.

Oczy rozbiegane - brak stałości emocjonalnej, chwiejność, niemożność znalezienia swego miejsca w świecie, zagubienie.

Oczy wyraźne - nawiązanie kontaktu z wewnętrzną, pozytywną energią, uczuciem.

Piwne oczy - uosobienie talentów.

Szare oczy - rozwaga, stonowanie, rozsądek.

Zielone oczy - odwaga, ale również o nieszczerość i zakłamanie.

Żółte oczy - niebezpieczeństwo, zazdrość, złość.

Pojedyncze oko - symbol sacrum, występuje w snach o charakterze mistycznym.

Wielooczność - rozpad osobowości, zatrzymanie się w niższych sferach podświadomości - na poziomie popędów i instynktów.

Wyłupione oko - utrata kontaktu z podświadomością.

Zasłonięte oczy - niewiedza, utrata kontaktu z emocjami, ignorowanie słabszej pozornie części siebie, jako podatnej na zranienia.

Oczy chore - zmęczenie życiem, troski, kłopoty. Spychane głęboko emocje przemawiają do nas właśnie przez chore oczy.

Wyłupywanie oczu - poczucie winy noszone w sobie od dawna, które objawia się przez uszkodzenie zwierciadła duszy, jest to symbol dobrowolnego poddania się pokucie i karze.

Ślepe oczy - spodziewaj się miłych wieści.

Płomienne oczy - jesteś zakochany.